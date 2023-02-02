Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году Сахалин, столкнувшийся с падением добычи углеводородов на фоне приостановки работы СРП-проекта "Сахалин-1", стал лидером по темпам сокращения промышленного производства среди регионов России.

По данным по динамике промпроизводства в регионах, опубликованным Росстатом, падение в Сахалинской области составило 23,3%.

В целом по стране снижение промпроизводства в 2022 году составило 0,6% после роста на 6,3% в 2021 году.

На втором месте по глубине падения промышленности в 2022 году идет Калужская область, создавшая крупнейший в России автокластер - спад на 19,3%. На третьем - Калининградская область с падением на 17,6%.

Значительное падение промышленности (более 5%) в 2022 году было также зафиксировано в Камчатском крае - на 15,5%, Чукотском автономном округе - на 9,5%, Карелии - на 8,6%, Новгородской области - на 7,3%, Хакасии - на 7,8%, Костромской области - на 7,0%, Курской области - на 6,8%, республике Марий Эл - на 6,5%, Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского АО и Ямала-Ненецкого АО) - на 6,4%, Ульяновской области - на 6,3%, Архангельской области (кроме Ненецкого АО) - на 5,9%, Вологодской области - на 5,6%, Липецкой области - на 5,5%.

Максимальный рост промпроизводства среди регионов в 2022 году был зафиксирован в Туве - на 37,1% (но в этой республике динамика очень волатильна - так, в 2020 году был спад на 36,7% при общем снижении промпроизводства по стране в 2,1%).

На втором месте по росту промпроизводства в 2022 году расположилась Брянская область - на 17,7%, на третьем - Калмыкия с ростом на 15,3%.

Значительный рост промышленного производства в 2022 году (свыше 5%) был также зафиксирован в Адыгее - на 12,5%, Ненецком АО - на 12,3%, в Ингушетии - на 10,8%, в Бурятии - на 10,5%, в Якутии - на 10,1%, в Рязанской области - на 9,2%, в Москве и в Дагестане (по 8,5%), Ростовской области - на 7,8%, в Татарстане - на 6,6%, в Северное Осетии-Алании - на 6,0%, в Карачаево-Черкесской республике - на 5,6%, в Омской области - на 5,3%.

В Москве промпроизводство в 2022 году выросло на 8,5%, в Московской области снизилось на 3%, в Петербурге выросло на 3,9%, в Ленинградской области снизилось на 2,9%, в Севастополе сократилось на 0,1%, в Крыму - на 3,5%.

Среди федеральных округов снижение промпроизводства по итогам 2022 года было зафиксировано в ДФО - на 4,8%, в СЗФО - на 0,9%, в УФО - на 0,6%.

Рост промпроизводства в 2022 году наблюдался в ЦФО - на 3,1%, в СКФО - на 2,7%, в ЮФО - на 2,5%, в СФО - на 0,5%, в ПФО - на 0,4%.