Глава PetroNeft в России Павел Тетяков решил выкупить ее активы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Павел Тетяков - руководитель российских операций ирландской PetroNeft Resources plc., добывающей нефть в Томской области, претендует на их выкуп у компании, сообщила PetroNeft.

Компания получила от Тетякова выражение заинтересованности в покупке активов. В компании сформирован комитет для рассмотрения предложений.

Ранее сообщалось, что основной добывающий актив Petroneft - "Стимул-Т" - оказался в сложной ситуации: компания потеряла возможность сдавать добытую нефть в систему "Транснефти". Недропользователь не имеет собственного нефтепровода до системы, поэтому пользовался услугами контрагента - ООО "Норд Империал" (входит в группу компаний Imperial Energy), транспортируя нефть через трубу этой компании. Однако "Стимул-Т" не устраивал тариф на услуги "Норд Империала", поэтому компания пыталась снизить его, затем вовсе перестала оплачивать услуги. В августе "Норд Империал" прекратил транспортировать нефть "Стимул-Т". В настоящее время стороны судятся и разбирают ситуацию в ФАС.

Petroneft на паритетных началах с Arawak Energy разрабатывает Ледовый участок в Томской области (в него входят Ледовое и Черемшанское месторождения), Petroneft является оператором лицензии.

"Стимул-Т" владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

По данным Petroneft на 14 ноября 2022 года, основными акционерами компании являются Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.