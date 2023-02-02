"КАМАЗ" в феврале начнет выпуск локализованного грузовика последнего поколения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в феврале приступит к сборке локализованных флагманских тягачей последнего поколения (К5) КАМАЗ-54901, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Согласно производственному плану ПАО "КАМАЗ", в феврале на автомобильном заводе будет собрано 272 грузовика КАМАЗ-54901 нового поколения К5, из которых более 70 единиц будет изготовлено с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах", - говорится в пресс-релизе.

"КАМАЗ" планировал в феврале 2023 года вернуться к полномасштабному производству грузовиков К5 и к концу первого квартала выйти на темп производства около 500 таких машин ежемесячно.

По словам исполнительного директора "КАМАЗа" Юрия Герасимова, в настоящее время предприятию требуется перенастройка конвейера и логистики в связи с тем, что запущенные в производство в 2019 году тягачи КАМАЗ-54901 "претерпели существенную модернизацию и стали более технологичными".

"В настоящий момент проходит отладка производства под новую модель. Наша задача – выйти сначала на темп 18 грузовиков К5 в сутки, а затем наращивать до плановых показателей бизнес-плана. Задача осложняется тем, что конвейеры автомобильного завода загружены производством техники других поколений, которая также пользуется повышенным спросом. Очень важно синхронизировать эти процессы", - приводит пресс-служба "КАМАЗа" слова Герасимова.

В январе 2023 года корпоративная газета "Вести КАМАЗа" сообщала, что степень локализации грузовиков "КАМАЗ" поколения К5 составит 70-80%, импортные комплектующие будут в основном китайскими.

В 2022 году "КАМАЗ" выпускал грузовики сразу трех поколений: "классический" К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями и был вынужден делать основную ставку на выпуск грузовиков К3.

В 2023 году КАМАЗ намерен продать 9,8 тыс. грузовиков К5, а также остатки грузовиков К4, от производства которых компания планово отказывается.