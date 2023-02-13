"КАМАЗ" к осени планирует увеличить темп сборки до 220 грузовиков в сутки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" к осени 2023 года должно ежедневно собирать 220 грузовиков. Об этом сообщил директор автомобильного завода компании Антон Сарайкин в интервью корпоративной газете "Вести "КАМАЗа".

"В феврале планируется сборка 200 автомобилей в сутки, в марте она вырастет до 210, к осени надо ускориться до сдачи 220 большегрузов", - сказал Сарайкин. По его словам, конвейер уже готов к увеличению темпа сборки, вопрос лишь в своевременных поставках узлов агрегатного производства и других комплектующих.

Сарайкин напомнил, что в январе 2022 года "КАМАЗ" собирал 210 грузовиков в сутки, 70 из которых были поколений К4 и К5. Конвейер сборки кабин грузовиков нового модельного ряда сейчас рассчитан под выпуск 20 тыс. кабин поколения К5, в дальнейшем его ждет модернизация, сказал он.

"В стратегии "КАМАЗа" большегрузы нового поколения – это основная точка роста, и увеличение их сборки потребует наращивания мощностей", - отметил Сарайкин.

В 2022 году "КАМАЗ" выпускал грузовики сразу трех поколений: "классический" К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После начала военной операции на территории Украины производитель оказался под санкциями и был вынужден делать основную ставку на выпуск модели К3.

Как сообщалось, в феврале 2023 года "КАМАЗ" приступил к сборке локализованной версии флагманского тягача последнего поколения КАМАЗ-54901, который ранее собирался из складских запасов комплектующих. В текущем месяце предприятие планирует собрать 272 грузовика КАМАЗ-54901, в том числе 70 машин в локализованной версии.

К концу первого квартала 2023 года компания планировала выйти на темп производства около 500 таких машин ежемесячно, но задача осложняется тем, что конвейеры загружены производством техники других поколений, которая пользуется повышенным спросом, сообщали "Вести КАМАЗа". По данным издания, степень локализации грузовиков поколения К5 составит 70-80%, импортные комплектующие будут в основном китайскими.

В 2023 году "КАМАЗ" намерен продать 9,8 тыс. грузовиков К5, а также остатки грузовиков К4, от производства которых компания планово отказывается.

Бизнес-план "КАМАЗа" на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей и чистую прибыль в 5 млрд рублей, говорил журналистам гендиректор Сергей Когогин в декабре 2022 года.

Автомобильный завод (АВЗ) "КАМАЗа" – подразделение компании, осуществляющее серийное производство деталей и узлов автомобилей, а также сборку грузовиков на главном сборочном конвейере.