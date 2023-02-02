Sony сократила чистую прибыль в III финквартале на 5,6%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (октябрь-декабрь 2022 года) японская Sony Corp. сократила чистую прибыль из-за резкого снижения доходов кинобизнеса, однако показатель все равно оказался лучше прогнозов.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 326,81 млрд иен ($2,53 млрд) против 346,16 млрд иен годом ранее.

Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали прибыль на уровне около 283 млрд иен.

Выручка Sony в минувшем квартале повысилась на 13% - до 3,41 трлн иен.

Операционная прибыль кинобизнеса упала до 25,45 млрд иен со 149,4 млрд иен годом ранее, поскольку год назад компания зафиксировала существенный доход от кассовых сборов фильмов "Человек-паук: Нет пути домой" и "Веном 2".

В игровом сегменте операционная прибыль увеличилась до 116,2 млрд иен с 92,9 млрд иен, прибыль музыкального бизнеса повысилась до 63 млрд иен с 55,1 млрд иен.

Прибыль подразделения, занимающегося производством электроники, увеличилась слабо, до 81,1 млрд с 80 млрд иен. В сегменте камер и сенсоров для них операционная прибыль выросла до 84,9 млрд с 64,7 млрд иен.

Sony ухудшила прогноз выручки на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2023 года, но улучшила прогноз прибыли. Теперь ожидается, что чистая прибыль сократится на 1,4% - до 870 млрд иен (ранее ожидалось падение на 4,8%), а выручка вырастет на 16%, до 11,5 трлн иен (ранее ожидался рост на 17%).