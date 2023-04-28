Sony увеличила чистую прибыль и выручку в IV финквартале на 15% и 35% соответственно

Оба показателя превзошли прогнозы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 15%, выручку на 35%, причем оба показателя превзошли прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 128,16 млрд иен ($944 млн) по сравнению с 111,08 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 71,23 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале уменьшилась на 7%, до 128,46 млрд иен, выручка увеличилась до 3,064 трлн иен (прогноз - 2,908 трлн) с 2,26 трлн иен годом ранее.

Операционная прибыль подразделения сенсорных решений выросла почти в три раза - до 31,69 млрд иен, кинобизнеса - в 1,4 раза, до 15,36 млрд иен, музыкального бизнеса - на 21%, до 60,44 трлн иен. В то же время, в игровом сегменте операционная прибыль упала в 2,2 раза, до 38,86 млрд иен, а в подразделении, выпускающем фото- и видеотехнику, мобильные устройства и телевизоры, был зафиксирован убыток в 33 млрд иен - втрое выше, чем годом ранее.

Согласно прогнозу Sony, в текущем финансовом году, начавшемся в апреле, ее чистая прибыль уменьшится на 10%, до 840 млрд иен, операционная прибыль - на 3,2%, до 1,17 трлн иен, выручка опустится на 0,3%, до 11,5 трлн иен.

В прошедшем фингоду компания зафиксировала чистую прибыль в размере 937,13 млрд иен (+6%), операционную прибыль в 1,21 трлн иен (+0,5%) и выручку в 11,54 трлн иен (+16%).

Sony ожидает, что операционная прибыль подразделения сенсорных решений в этом фингоду уменьшится на 5,7%, до 200 млрд иен в связи с ростом производственных затрат и R&D-расходов.

В игровом сегменте операционная прибыль, как ожидается, вырастет на 7%, до 3,9 трлн иен. В минувшем году Sony продала 19,1 млн игровых приставок PlayStation 5 против 11,5 млн штук годом ранее.

Акции Sony подорожали на 2% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 28%.