Sony увеличила чистую прибыль в III финквартале благодаря успеху "Человека-паука"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Японская Sony увеличила чистую прибыль сильнее прогнозов рынка в третьем квартале 2021 финансового года благодаря рекордным кассовым сборам фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 346,16 млрд иен ($3,02 млрд) против 310,73 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали прибыль на уровне около 264 млрд иен.

Выручка Sony в минувшем квартале повысилась на 13% - до 3,03 трлн иен.

Операционная прибыль кинобизнеса взлетела до 149,4 млрд иен с 20,28 млрд иен годом ранее. Ключевым фактором стал успех нового фильма про Человека-паука, собравшего в глобальном прокате свыше $1 млрд, что является мировым рекордом с начала пандемии коронавируса.

В игровом сегменте операционная прибыль увеличилась до 92,9 млрд иен с 80,9 млрд иен, а прибыль музыкального бизнеса сократилась до 55,1 млрд иен с 59,1 млрд иен.

Прибыль подразделения, занимающегося производством электроники, упала до 80 млрд иен со 103,4 млрд иен.

Sony улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года. Теперь ожидается, что чистая прибыль сократится на 16,5% - до 860 млрд иен (ранее ожидалось падение на 29%). Компания по-прежнему ожидает роста выручки на 10% - до 9,9 трлн иен.

Котировки акций Sony выросли в среду на 4,9%. Отчетность была опубликована после окончания торгов. Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась на 26% и сейчас составляет около 15,78 трлн иен.