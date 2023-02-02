Shell сообщила, что половина СПГ, купленного ЕС в 2022 г., была перенаправлена из КНР

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Примерно 50% сжиженного природного газа (СПГ), полученного Европой в 2022 году, было перенаправлено из Китая, где спрос сдерживался карантинами, но в 2023 году так, вероятно, не будет, заявил глава Shell Ваель Саван (Wael Sawan) в ходе пресс-конференции.

Комментируя перспективы газового рынка в Европе в 2023 году, он сказал, что Европа сделала многое в плане глобализации закупок СПГ, закупив плавучие регазификационные терминалы и инвестируя в возобновляемые источники энергии, но Европе еще и повезло с погодой, и с тем, что в Китае были карантины.

По словам топ-менеджера, в 2022 году Китай не импортировал количество СПГ, которое обычно импортировал, и "примерно 50% танкеров с СПГ, которые пришли в Европу, были перенаправлены из Китая".

Сейчас же, заметил Саван, Китай прекращает политику нулевой терпимости к COVID-19, "и мы уже видим, что возвращается высокая экономическая активность". "Китай, вероятно, возьмет значительную часть СПГ, которую он обычно закупает", - считает глава Shell, отметив, что 2023 год останется сложным в плане баланса на рынке газа.

По его мнению, несмотря на высокую заполненность газовых хранилищ в Европе, "нужно проявлять осторожность" и "сосредоточиться на нескольких источниках энергии".

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в 2022 году в Европу поступило 134 млрд куб. м газа в виде СПГ по сравнению с 81 млрд куб. м в 2021 году, основной прирост пришелся на США, также были увеличены закупки в Норвегии, Великобритании, Азербайджане.

Shell является одним из глобальных игроков на СПГ-рынке, закупая его в разных регионах, в том числе в США. По данным компании, в 2022 году Shell увеличила продажи СПГ на 3% - до 66 млн т в год, при этом мощности по сжижению, которыми владеет компания, снизились на 4% - до 30 млн т.