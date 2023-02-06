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Климатические цели ЕС мешают бизнесу заключать долгосрочные контракты на закупку СПГ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американские поставщики СПГ не могут заручиться долгосрочной поддержкой европейских покупателей, действия которых ограничены климатическими целями Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

В 2022 году Штаты увеличили поставки СПГ в Европу до рекордного уровня, что помогло региону избежать катастрофы после существенного сокращения поставок газа из России.

Американские компании при этом отмечают, что европейские покупатели СПГ не готовы заключать долгосрочные контракты, необходимые для того, чтобы отрасль могла инвестировать в дальнейшее увеличение добычи.

"Европейские покупатели опасаются, что их правительства не разрешат им контракты на покупку углеводородов сроком на 15-20 лет", - говорит главный исполнительный директор Chesapeake Energy, одного из крупнейших в США производителей газа, Ник Делл'Оссо.

Commonwealth LNG, которая пытается заручиться долгосрочными контрактами на поставки СПГ, чтобы построить новое предприятие на побережье Мексиканского залива, сталкивается с аналогичной проблемой.

"Приходят ли европейские компании к Commonwealth LNG, чтобы заключить контракт сроком на 20 лет? Ответ - нет, - говорит глава компании Пол Варелло. - С точки зрения политики - это слишком близко к 2050 году, к которому Европа хочет добиться углеродной нейтральности".

По словам Варелло, поставщикам СПГ необходимо заключить долгосрочные контракты, чтобы получить финансирование от банков на покрытие огромных расходов на строительство новых СПГ-предприятий.

Европейцы сфокусированы на том, чтобы покрыть свои потребности в энергоресурсах на следующие пару лет, и это расходится с потребностями американских производителей СПГ, которым нужны гораздо более "длинные" контракты, отмечает аналитик Cowen Research Джейсон Гэбельман.

В 2022 году ЕС и США заключили соглашение, в соответствии с которым Штаты будут стараться наращивать поставки СПГ в Европу, но лишь до 2030 года. ЕС ставит целью достичь углеродной нейтральности к 2050 году и рассчитывает заместить поставки российского газа "зелеными" источниками энергии в ближайшие годы.

Европейские покупатели все же заключили несколько долгосрочных сделок с американскими поставщиками СПГ за последний год. Так, польская PKN Orlen в прошлом месяце подписала 20-летний контракт с Sempra на закупку СПГ, а германская EnBW в октябре прошлого года продлила соглашение с Venture Global на 20 лет.

Однако этот интерес существенно ниже того, которого ждали от региона в период прошлогоднего энергетического кризиса, отмечает FT.

В этих условиях американские производители СПГ начинают смещать фокус внимания на азиатских покупателей, в том числе Китай, Южную Корею, Индию и другие страны.

Евросоюз США Chesapeake Energy Ник Делл'Оссо Commonwealth LNG Пол Варелло
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