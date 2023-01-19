Япония и Китай в 2022 году уступили Евросоюзу первенство крупнейшего импортера СПГ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Расстановка сил среди крупнейших импортеров сжиженного природного газа в 2022 году полностью изменилась - с огромным отрывом на первое место вырвался Евросоюз как коллективный покупатель, на втором месте оказалась Япония, а Китай с первого места в 2021 году переместился на третье.

Европейский союз

По данным Gas Infrastructure Europe, ЕС суммарно в 2022 году использовал 98 млн тонн СПГ (127 млрд куб м газа после газификации), что снова делает его в совокупности крупнейшим покупателем газа в мире.

В 2021 году Европа импортировала 74,1 млн тонн СПГ, уступив и Китаю (79,2 млн тонн), и Японии (74,3 млн тонн).

Регион поставил задачу сократить зависимость от российского газа при помощи СПГ. На фоне выхода из строя газопровода "Северный поток 1" ее выполнение пошло намного быстрее, чем это предполагалось самыми смелыми расчетами Международного энергетического агентства.

Были запущены новые проекты по приему СПГ, которые в отличие от предыдущих лет очень быстро смогли перейти от согласования и проектирования к практической реализации. Все они используют плавучие установки по приему и регазификации СПГ. Уже запущен терминал в Нидерландах (EemsEnergyTerminal), в ФРГ работают терминалы в Вильгельсфхафене и Любмине, готовится запуск терминала в Брюнсбюттеле.

Несмотря на ввод новых приемных мощностей, они работают далеко не на полную мощность. Новая отрасль СПГ нащупала и уперлась в определенный "стеклянный потолок" использования регазификационных мощностей. Так, в 2022 году средний процент использования регазификационных мощностей по ЕС составил 63%, такой же уровень сохраняется и в 2023 году.

Япония

Япония в 2022 году сократила импорт СПГ на 3% - до 71,997 млн тонн, сообщает в четверг Минфин страны.

Средняя цена импорта СПГ в 2022 году выросла почти в два раза - до $657 за тысячу кубометров после $384 в 2021 году. При этом спотовая цена в регионе (индекс JKM Platts) в 2022 году сложилась на уровне $1214 за тысячу кубометров.

Поставки из России в 2022 году выросли на 5% - до 6,869 млн тонн, обеспечив 9,5% потребностей страны. США сократили поставки на 41% - до 4,135 млн тонн.

В декабре 2022 года Япония получила 6,062 млн тонн СПГ, что на 14% меньше, чем годом ранее.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка).

Китай

Поставки СПГ в КНР в 2022 году ожидаются на уровне около 63 млн тонн, что при любом фактическом результате таможенной статистики за декабрь существенно уступает объемам японских покупок.

За 11 месяцев 2022 года Китай импортировал 65,935 млн тонн СПГ, что на 8% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Декабрь может добавить еще до 7 млн тонн.

Главная причина снижения импорта энергоресурсов в 2022 г. к 2021 году - введение жестких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Политика "нулевой терпимости" к COVID-19 (ограничение распространения вируса через строгие локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами) была частью подготовки к зимним Олимпийским играм в феврале, однако власти продолжили эту практику и после окончания соревнований. Сейчас власти КНР постепенно снимают ограничения.

Китайские покупатели на фоне антиковидных ограничений внутри страны и ажиотажного спроса на СПГ в Европе умело маневрировали на спотовом рынке, достигая оптимальной цены поставок газа. После того как Европа заполнила свои ПХГ до отказа, покупатели КНР воспользовались падением цен и нарастили покупки в конце года.