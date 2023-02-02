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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Hershey увеличила годовую прибыль на 11% и назвала 2022 год одним из самых удачных

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. в 2022 году увеличил чистую прибыль на 11%, до $1,65 млрд, или $7,96 на акцию. Скорректированная прибыль повысилась на 18,5%, до $8,52 на акцию.

Годовая выручка Hershey выросла на 16,1%, до $10,42 млрд.

В октябре-декабре чистая прибыль компании выросла на 18% и составила $396,3 млн, или $1,92 в расчете на акцию, против $335,6 млн, или $1,62 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,02 на акцию с $1,69 на акцию годом ранее, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,77 на акцию.

Квартальная выручка Hershey повысилась на 14%, до $2,65 млрд с $2,33 млрд в октябре-декабре 2021 года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $2,58 млрд.

"Прошедший год стал одним из самых сильных в нашей истории, несмотря на рекордную инфляцию, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и макроэкономическую неопределенность", - говорится в пресс-релизе компании.

По прогнозу Hershey, в 2023 году ее выручка увеличится на 6-8%, скорректированная прибыль - на 9-11%.

Эксперты в среднем прогнозируют годовую выручку компании на уровне $11,04 млрд, что на 5,9% выше уровня 2022 года, и прибыль без учета разовых факторов в $8,96 на акцию (+5,2% к 2022 году).

За последние 12 месяцев капитализация Hershey выросла на 10,5%.

Hershey США
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