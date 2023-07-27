Hershey во II квартале увеличила выручку хуже прогнозов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале 2023 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении на фоне устойчивого потребительского спроса, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Выручка компании в апреле-июне выросла до $2,49 млрд с $2,37 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $2,498 млрд.

Чистая прибыль компании увеличилась до $406,98 млн, или $1,98 в расчете на акцию, c $315,56 млн, или $1,53 на акцию, во втором квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,01 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet ($1,91 на акцию).

Скорректированная прибыль по итогам 2023 года составит от $9,46 до $9,54 на акцию, прогнозирует компания. Аналитики ожидают данный показатель на уровне $9,51 на акцию.