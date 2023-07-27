Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Hershey во II квартале увеличила выручку хуже прогнозов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель шоколада Hershey Co. во втором квартале 2023 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении на фоне устойчивого потребительского спроса, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Выручка компании в апреле-июне выросла до $2,49 млрд с $2,37 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $2,498 млрд.

Чистая прибыль компании увеличилась до $406,98 млн, или $1,98 в расчете на акцию, c $315,56 млн, или $1,53 на акцию, во втором квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,01 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet ($1,91 на акцию).

Скорректированная прибыль по итогам 2023 года составит от $9,46 до $9,54 на акцию, прогнозирует компания. Аналитики ожидают данный показатель на уровне $9,51 на акцию.

Hershey США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Аналитики назвали нынешний уровень инвестиций в нефтегаз достаточным для спроса 2030-х

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна

Путин заявил о готовности бесплатно поставить нескольким странам Африки по 25-50 тыс. т зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });