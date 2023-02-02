Estee Lauder во II финквартале снизила чистую прибыль на 64%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos во втором квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 64%, дала слабый годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $394 млн, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $1,088 млрд, или $2,97 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный показатель уменьшился до $1,54 на акцию с $3,01.

Выручка упала на 16,6% - до $4,62 млрд с $5,539 млрд. Органическое снижение составило 11%.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, составлял для скорректированной прибыли $1,29 на акцию, для выручки - $4,58 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей Estee Lauder в минувшем квартале упали на 25% - до $2,382 млрд, декоративной косметики - на 9%, до $1,268 млрд, парфюмерии - на 3%, до $775 млн. Реализация средств по уходу за волосами выросла на 1% и составила $182 млн.

В 2023 фингоду компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $4,87 до $5,02 в расчете на акцию при снижении выручки на 5-7%. Аналитики оценивают прибыль в $5,44 на акцию и предполагают сокращение выручки на 5,5%.

Котировки бумаг Estee Lauder снижаются на 0,6% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании за последний год уменьшилась на 8% (до $100,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 6,7%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах.