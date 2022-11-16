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Estee Lauder покупает бренд Tom Ford за $2,8 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos подписал соглашение о покупке люксового бренда Tom Ford, оценив его в $2,8 млрд, сообщается в пресс-релизе.

Для Estee Lauder эта сделка станет крупнейшей в ее истории.

Компания выплатит $2,3 млрд денежными средствами, а также возьмет на себя долговые обязательства Tom Ford. Основатель бренда Том Форд останется в компании "креативным стратегом" до конца 2023 года, отмечается в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что Estee Lauder опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе французскую Kering SA.

Бренд Tom Ford был основан в 2005 году американским дизайнером Томом Фордом, до этого работавшим креативным директором в Gucci. Компания специализируется на мужской одежде, хотя также производит женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирма уже сотрудничает с Estee Lauder, выпуская совместную коллекцию косметики.

Котировки акций Estee Lauder выросли на 2,9% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала почти на 39% (до $78,7 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 16,3%.

Компания выпускает парфюмерные и косметические товары более 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna.

Estee Lauder Tom Ford
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