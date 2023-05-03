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Estee Lauder сократила квартальную чистую прибыль в 3,6 раза,

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль в 3,6 раза и ухудшил годовой прогноз.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $156 млн, или $0,43 в расчете на акцию, против $558 млн, или $1,53 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель уменьшился до $0,47 на акцию с $1,9.

Выручка Estee Lauder сократилась на 11,6% - до $3,755 млрд против $4,246 млрд годом ранее. Органическое снижение составило 8%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,51 на акцию при выручке в $3,71 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей в отчетном квартале упали на 20% - до $1,922 млрд, декоративной косметики - на 2%, до $1,088 млрд. Продажи парфюмерии повысились на 1% и достигли $585 млн, средств по уходу за волосами - также на 1%, до $149 млн.

В 2023 фингоду компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $3,29-3,39 в расчете на акцию, при этом ожидается снижение выручки на 10-12%. Прежний прогноз предполагал прибыль в $4,87-5,02 на акцию при сокращении выручки на 5-7%.

Негативное влияние на финансовые показатели компании оказывают как слабые продажи в Азии, так и расторжение лицензионных соглашений на производство продукции под брендами Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, Tommy Hilfiger и Ermenegildo Zegna с 30 июня 2022 года.

Котировки бумаг Estee Lauder падают более чем на 12% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года уменьшилась на 1,2% (до $88,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 7,3%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным брендом, а также Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris, которые продаются более чем в 150 странах. Штат компании превышает 60 тыс. человек.

Estee Lauder США
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