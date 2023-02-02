Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Нефть Brent подешевела до $82,1 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг на растущих опасениях замедления глобального экономического роста в условиях продолжающегося подъема процентных ставок ведущими мировыми центробанками.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили ключевые ставки в четверг на 50 базисных пунктов (б.п.), Федеральная резервная система накануне - на 25 б.п.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 мск составляет $82,12 за баррель, что на $0,72 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на сорт WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,56 (0,73%), до $75,85 за баррель.

ЭкономикаShell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраляЧитать подробнее

Нефть в январе торговалась в самом узком с сентября 2021 года ценовом диапазоне - примерно $10, отмечает Bloomberg.

Трейдеры ждут сигналов о значительном увеличении спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, однако пока их немного, и этот фактор вносит свой вклад в снижение цен.

"Рынок дает понять, что он ждет подъема спроса в КНР, но уже не тех темпов, на которые он рассчитывал до праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, - отмечает Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. - Ликвидация "длинных" позиций, возможно, уже завершилась, однако всегда есть риск, что новый триггер спровоцирует новые продажи".

Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти. Таким образом, нынешние квоты сохраняются.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

В Кишиневе призвали уважать их курс на ЕС в ответ на слова Лаврова об антироссиийском проекте

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

РФ в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт рыбной продукции в Китай

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году

Германия сократила экспорт в Россию в декабре на 59,8% год к году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });