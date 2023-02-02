Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На европейском рынке не хватает поставок средних дистиллятов и пока нет ясности, что будет после вступления в силу санкций ЕС на импорт российских нефтепродуктов, заявил на пресс-конференции глава Shell Ваель Саван, отвечая на вопрос, хватит ли Европе дизельного топлива после 5 февраля.

"Да, сейчас недостаточно поставок средних дистиллятов на рынке, и что будет после 5 февраля - непонятно. Если посмотреть, что произошло с нефтяным рынком, и понимая, что это разные рынки, и что логистика нефтепродуктов несопоставимо сложнее, в декабре, был период адаптации в течение пары недель, но потом поставки стабилизировались. Поэтому мы не видим слишком значительного прерывания (поставок нефти - ИФ)", - сказал он.

Саван заметил также, что на рынок нефтепродуктов влияет огромное количество факторов, в частности, со стороны предложения - санкции на поставку российских нефтепродуктов, а со стороны спроса - как Китай будет выходить из пандемии.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года вступает в действие эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки вступает в силу запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - пока не определен.