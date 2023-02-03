Brent подорожала до $83,6 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к активному росту вечером в пятницу, однако все равно завершают неделю в минусе на отсутствии ясности по поводу спроса на топливо в Китае.

К 18:50 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,45 (1,76%) - до $83,62 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,51 (1,99%) - до $77,39 за баррель.

Внезапный подъем котировок, которые снижались на протяжении большей части торгов в пятницу, можно объяснить сильными статданными по рынку труда США, считает нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.

3 февраля стало известно, что количество рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 517 тысяч. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тысяч.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 3,6%.

Цены на рынке оказались под давлением на уходящей неделе, поскольку стало известно об очередном значительном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США, отметил стратег Commerzbank Карстен Фритш.

"С начала года коммерческие запасы нефти выросли на 32 млн баррелей. Резервы бензина растут четыре недели подряд и увеличились за это время на 12 млн баррелей. Даже запасы дистиллятов повысились впервые в 2023 году, - написал Фритш. - Обычно в это время года запасы сокращаются. Иными словами, предложение на американском рынке нефти превышало спрос в январе".

На следующей неделе внимание инвесторов будет направлено на сигналы дальнейшей траектории спроса в Китае, а также на последствия вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, добавил эксперт.