ТАНТК имени Бериева привлечет от ОАК до 8,9 млрд рублей за счет допэмиссии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) на внеочередном заочном собрании 1 февраля решили увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций, сообщила компания.

В рамках допэмиссии предполагается разместить 17 840 164 акции номиналом 500 рублей каждая (общая стоимость - 8,92 млрд рублей). Цена размещения равна номиналу. Бумаги размещаются по закрытой подписке в пользу ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

"Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", - говорится в сообщении.

По данным Федресурса на 30 сентября 2022 года, уставный капитал ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" составлял 19 303,658 млн рублей. Таким образом, при полном размещении допэмиссии он увеличится в 1,5 раза.

Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Цели допэмиссии "Интерфаксу" на предприятии уточнить не удалось.

В 2021 году ТАНТК им. Бериева получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,7 млрд рублей. Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 23,5%, до 5,6 млрд рублей. Из-за убытка предприятие не выплачивало дивиденды по итогам 2021 года. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2007 года.

ТАНТК входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК), специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Согласно списку аффилированных лиц ТАНТК на 30 июня 2019 года, доля ПАО "ОАК" в уставном капитале составляет 86,2%, ПАО "НПК "Иркут" - 6,7%, ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" - 6,2%. В последующие отчетные периоды компания не раскрывала своих акционеров.