ТАНТК имени Бериева в I полугодии увеличил убыток по МСФО в 1,8 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в январе-июне 2023 года получило чистый убыток по МСФО в размере 1,3 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка в первом полугодии выросла на 16,3%, до 4,6 млрд рублей.

Коммерческие расходы предприятия увеличились в 5,5 раза, до 109 млн рублей, управленческие - на 29,1%, до 541 млн рублей. Убыток от операционной деятельности возрос в 2,6 раза, до 922 млн рублей, убыток до налогообложения - в 2,1 раза, до 1,6 млрд рублей.

Активы компании увеличились с 28,2 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 29 млрд рублей на 30 июня 2023 года. Обязательства выросли с 27 млрд рублей до 29,2 млрд рублей.

ТАНТК входит в ОАК, специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.