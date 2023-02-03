Котировки золота завершают неделю в небольшом минусе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото слабо меняются в пятницу и готовятся показать небольшое снижение по итогам недели.

Котировки февральских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:56 по Москве понизились на 0,05% - до $1929,9 за тройскую унцию. За последние пять сессий котировки снизились на 0,7%.

Золото подорожало примерно на 5% с начала года и торгуется около максимумов с прошлого апреля и в последнее время не может определиться с направлением дальнейшего движения, отмечает MarketWatch.

Поддержку драгметаллам оказало решение Федрезерва, повысившего процентную ставку на 25 базисных пунктов после более резких подъемов на предыдущих заседаниях. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл отметил замедление инфляции и допустил, что ставка не превысит 5%. Сейчас ее диапазон составляет 4,5-4,75%.

"Главным фактором на рынках на этой неделе стало даже не само изменение ставки, а комментарии руководства ЦБ, которые были восприняты трейдерами как сигнал о скором окончании цикла повышений", - сказал аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Мартовские фьючерсы на серебро подешевели на 0,3%, до $23,54 за унцию.