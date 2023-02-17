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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:36

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки золота умеренно снижаются в пятницу из-за подорожавшего доллара.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:49 по Москве понизились на 0,12% - до $1849,30 за тройскую унцию. Ранее цена опускалась до $1827,7 за унцию, до минимума с начала года.

Мартовские фьючерсы на серебро подешевели на 0,1%, до $21,695 за унцию.

Долларовый индекс, отражающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, увеличивается на 0,4% вечером в пятницу. Доллар укрепляется на фоне опасений, что Федеральная резервная система может продолжить повышать ставки в ответ на сильные статданные и по-прежнему высокую инфляцию.

"Когда доллар, главный враг золота, растет, золото начитает испытывать давление. Это давление может сохраниться в краткосрочной перспективе", - написал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

ФРС Comex США
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