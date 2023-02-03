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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

ФНС предложила ввести приоритет уплаты налога с продажи залоговых активов банкротов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Налог на прибыль при продаже заложенного имущества компании-банкрота должен уплачиваться приоритетно, до расчета с конкурсными кредиторами - такое уточнение в закон о несостоятельности предложила внести Федеральная налоговая служба, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, для этого служба хочет изменить пункт 6 статьи 134 закона об очередности удовлетворения требований кредиторов. В него предлагается включить положение о недопустимости понижения налоговых платежей в очереди при расчетах с кредиторами банкротов.

Кроме того, ФНС предлагает в статье 138 закона закрепить сложившийся в судебной практике подход, согласно которому в приоритетном порядке - в рамках текущих платежей - за счет средств от продажи залога выплачиваются начисленные на него за время процедуры банкротства имущественные налоги, а также налоги, связанные с использованием такого имущества, рассказал источник. Это, по его словам, ведомство предлагает сделать для снятия риска "недопоступления" в казну до 52,4 млрд рублей в год.

В аналогичном порядке, до удовлетворения требований конкурсных кредиторов, по мнению службы, должны уплачиваться и "иные налоги", если объекты налогообложения образованы в результате "проведения операций по реализации имущества, являющегося предметом залога". Таким "иным налогом" является налог на прибыль, которым ФНС сейчас пытается облагать выручку от продажи активов компаний-банкротов в ходе конкурсного производства. В данном случае выручка по факту представляет собой прибыль, так как у организации практически нет расходов, сопряженных с продажей активов в рамках процедуры несостоятельности.

Правомерен ли такой подход, единого мнения нет, в том числе у судов. Этим вопросом в январе 2023 года заинтересовался Конституционный суд России. Он принял к рассмотрению жалобу ООО "Предприятие строительных работ энергетики" и запрос Верховного суда России, в производстве которого находится спор о порядке уплаты налогов обанкротившимся ООО "Аванд Капитал".

Заявители ставят перед КС, в первую очередь, вопрос о конституционности обложения налогом на прибыль выручки от реализации с торгов активов компании-банкрота. Они в этом сомневаются, так как считают, что для взимания налога отсутствует экономическое основание. "Образующаяся в таких случаях у должника "прибыль" фактически носит искусственный ("бумажный") характер", - говорится в запросе ВС, с которым ознакомился "Интерфакс". Поэтому, как считает суд, "все вырученные денежные средства подлежат направлению кредиторам".

Ставят под сомнение заявители и законность уплаты налога до расчета с кредиторами. Верховный суд в своей жалобе в КС указал, что складывается ситуация, когда продажа имущества на торгах осуществляется в интересах всех реестровых кредиторов, но вместо этого образуется требование налогового органа, которое удовлетворяется в приоритетном порядке.

ФНС направила свои предложения в правительство, оно в свою очередь переслало их на рассмотрение в заинтересованные ведомства, рассказал источник "Интерфакса".

Свою позицию о преимущественном порядке уплате банкротами налогов предложено высказать и Госдуме. В середине ноября депутат Владислав Резник внес в парламент законопроект, по которому за счет выручки от реализации активов банкрота должны погашаться только налоги, связанные с залоговым имуществом: на имущество организаций, на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог.

ФНС Конституционный суд Аванд Капитал Верховный суд Госдума Владислав Резник
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