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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

TotalEnergies продлила на месяц срок для заключения сделки с Ираком на $27 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies продлила на месяц переговоры с Ираком о крупной сделке в энергетическом секторе после того, как две недели назад сделка едва не сорвалась, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на нескольких источников в отрасли.

Ирак в сентябре 2021 года подписал четыре долгосрочных соглашения с TotalEnergies в области энергетики на $27 млрд. Сделка предусматривает инвестиции в различные энергетические проекты, в том числе по переработке природного газа и установке солнечных батарей. Total пообещала, что размер первоначальных инвестиций составит $10 млрд. Эти инициативы должны были улучшить ситуацию с обеспечением страны электроэнергией и сократить зависимость от поставок природного газа из Ирана.

На переговорах в конце января иракская сторона потребовала предоставить ей 40% в проекте вместо ранее предусмотренных 25-30%. В ответ на это руководство французской компании решило вывести сотрудников из страны в период с 30 января по 3 февраля. Однако позднее Total отменила это решение в надежде на новый раунд переговоров, который должен был завершиться 15 февраля.

TotalEnergies Ирак Патрик Пуйянне Франция
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