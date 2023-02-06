Newmont предложила австралийской Newcrest Mining купить ее за $17 млрд

Сделка может стать одной из крупнейших в золотодобывающей отрасли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская Newmont Corp. сделала предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd. за сумму около $17 млрд, сделка может стать одной из крупнейших в отрасли.

Newmont, один из крупнейших в мире золотодобытчиков, направила индикативное необязывающее предложение о покупке Newcrest, крупнейшей в Австралии золотодобывающей компании, акции которой обращаются на бирже, говорится в сообщении Newcrest.

Newmont предложила 0,38 своих акций за каждую бумагу Newcrest.

Ранее американская компания предложила за каждую акцию Newcrest по 0,363 своих акций, однако совет директоров Newcrest отверг это предложение, назвав его размер слишком низким.

Новое предложение Newmont предусматривает 27,16 австралийского доллара ($18,77) за каждую акцию Newcrest, что соответствует премии в размере 21% к цене акций австралийской компании до получения предложения.

Newcrest сообщила, что обсуждает новое предложение с финансовыми консультантами J.P. Morgan и Gresham Advisory Partners и юридическим консультантом Herbert Smith Freehills.

Переговоры о сделке между Newmont и Newcrest являются примером того, как производители в отрасли стремятся увеличить резервы, сократить расходы и повысить доходность для акционеров, пишет газета The Wall Street Journal.

Newmont в 2019 году приобрела канадского золотодобытчика Goldcorp Inc. за $10 млрд. В тот же год Newmont и ее конкурент Barrick Gold Corp. сформировали совместное предприятие в штате Невада для сокращения расходов.

Цены на золото растут в текущем году на фоне опасений по поводу рецессии в США и ожиданий, что замедление экономического роста приведет к сокращению процентных ставок уже в текущем году. Рост цен увеличивает резервы компаний, занимающихся добычей золота, что дает им больше возможностей для заключения сделок.

Акции Newcrest по итогам торгов в Сиднее в понедельник подорожали на 9,3%. С начала года они подорожали на 18,9%.