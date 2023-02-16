Золотодобытчик Newcrest вновь отклонил предложение Newmont о слиянии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров австралийского золотодобытчика Newcrest Mining Ltd. рассмотрел очередное предложение Newmont Corp. о слиянии и единогласно решил отклонить его, поскольку оно не представляет достаточной ценности для акционеров, сообщила Newcrest.

В начале февраля стало известно, что компания Newmont направила индикативное необязывающее предложение о покупке Newcrest, исходя из оценки около $17 млрд - 0,38 акции Newmont за каждую бумагу Newcrest.

Ранее Newmont предлагала за каждую акцию Newcrest по 0,363 своей акции, однако совет директоров Newcrest также отверг это предложение, назвав его размер слишком низким.

Чтобы понять, может ли Newmont сделать более выгодное предложение, совет директоров готов предоставить ей доступ к части закрытой информации на неэксклюзивной основе и с условием договора о неразглашении, говорится в сообщении Newcrest.

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newcrest входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков мира. Компания владеет рудниками в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.