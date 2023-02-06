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Dell готовится сократить 6,65 тысячи рабочих мест

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. намерена сократить 6,65 тысячи рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата компании, сообщает Bloomberg.

Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил главный операционный директор Dell Джефф Кларк в обращении к сотрудникам.

Предыдущих мер экономии на расходах, в том числе приостановки найма новых сотрудников, а также ограничений для командировочных трат, больше недостаточно, отметил Кларк.

Компания планирует реорганизацию подразделений и сокращение рабочих мест, рассчитывая за счет этого повысить производительность операций.

Штат Dell после планируемых сокращений станет минимальным за шесть лет, отмечает Bloomberg. Лишь треть сотрудников компании находится в США.

Акции Dell за последний год подешевели на 28%.

Dell США Джефф Кларк
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