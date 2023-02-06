Dell готовится сократить 6,65 тысячи рабочих мест
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. намерена сократить 6,65 тысячи рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата компании, сообщает Bloomberg.
Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил главный операционный директор Dell Джефф Кларк в обращении к сотрудникам.
Предыдущих мер экономии на расходах, в том числе приостановки найма новых сотрудников, а также ограничений для командировочных трат, больше недостаточно, отметил Кларк.
Компания планирует реорганизацию подразделений и сокращение рабочих мест, рассчитывая за счет этого повысить производительность операций.
Штат Dell после планируемых сокращений станет минимальным за шесть лет, отмечает Bloomberg. Лишь треть сотрудников компании находится в США.
Акции Dell за последний год подешевели на 28%.