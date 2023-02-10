Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Неудачная презентация чат-бота Bard от Google стала одним из центральных событий уходящей недели: потенциальный конкурент нашумевшего ChatGPT выдал ответ с фактической ошибкой. Twitter разочаровал Еврокомиссию в своих усилиях по борьбе с фейками в то время как владелец соцсети Илон Маск выиграл суд против инвесторов Tesla. Техногиганты анонсировали новые сокращения, а судья из Колумбии вынес приговор с помощью ChatGPT.

Еврокомиссия упрекнула Twitter в недостаточной борьбе с дезинформацией

Twitter не смог предоставить Евросоюзу полный отчет о своей работе по борьбе с дезинформацией в интернете, что вызвало критику со стороны Еврокомиссии, передает Assosiated Press.

В прошлом году, до прихода Илона Маска, компания присоединилась к Кодексу практики Европейского союза по борьбе с дезинформацией. Подписавшие документ онлайн-платформы согласились принять меры по сокращению фейков, и в прошлом месяце представили свои первые отчёты.

По данным Еврокомиссии, Google, TikTok, Microsoft и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) продемонстрировали "твердую приверженность отчетности". Twitter, однако, "предоставил мало конкретной информации и никаких целевых данных".

Чат-бот Bard от Google на презентации выдал ответ с фактической ошибкой

На презентации основанного на искусственном интеллекте чат-бота Bard от Google, одной из функций которого является поиск информации в интернете, сервис выдал результат поискового запроса с фактической ошибкой.

После неудачной презентации рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet, снизилась более чем на $100 млрд.

Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи сообщил, что компания работает над "экспериментальным диалоговым ИИ-сервисом" Bard.

Сначала компания выпустила чат-бот в облегченной версии на основе "разумной" языковой модели LaMDA. В таком формате чат-бот требует меньших вычислительных мощностей.

В январе газета The New York Times сообщала, что появление ChatGPT от OpenAI вызвало в Google тревогу и усиление работы над собственным искусственным интеллектом.

Zoom, Dell, Yahoo и eBay расстаются с сотрудниками

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, намерена уволить около 1,3 тысячи сотрудников, что составляет 15% штата.

Главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань написал в корпоративном блоге, что компании необходимо адаптироваться к "неопределенности в мировой экономике", а также "ее влиянию на наших клиентов" на фоне того, как мир продолжает приспосабливаться к жизни после пандемии COVID-19.

Dell Technologies Inc. намерена сократить 6,65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата компании. Dell столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил главный операционный директор компании Джефф Кларк в обращении к сотрудникам.

Предыдущих мер экономии на расходах, в том числе приостановки найма новых сотрудников, а также ограничений для командировочных трат, больше недостаточно, отметил Кларк.

Компания планирует реорганизацию подразделений и сокращение рабочих мест, рассчитывая за счет этого повысить производительность операций.

Yahoo планирует уволить более 20% всех сотрудников в рамках серьезной реструктуризации подразделения рекламных технологий, сообщает портал Axios. Сокращения коснутся более 50% сотрудников отдела — более 1,6 тыс. человек.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay планирует сократить глобальный штат примерно на 4%, уволив порядка 500 человек.

В последнее время крупные IT-компании активно сокращают штат, готовясь к ожидаемому спаду в мировой экономике. Более 95 тыс. работников технологической сферы в мире лишились своих мест с начала 2023 года, согласно данным портала Layoffs.fyi. Сведения позволяют предположить, что число сокращений в техсекторе в 2023 году значительно превысит показатель за 2022 год.

Суд отказал группе акционеров Tesla в иске по поводу твитов Маска

Суд в Калифорнии отказал группе инвесторов в иске к генеральному директору Tesla Илону Маску по делу о нарушении им законодательства о рынке ценных бумаг в связи с твитами о выкупе акций компании.

Присяжные, согласно судебной информации, единогласно признали претензии группы истцов необоснованными. В частности, жюри отвечало на вопрос о том, была ли раскрытая Маском информация о возможной сделке существенной с точки зрения принятия решений инвесторами, а также причинило ли искажение этой информации им убытки.

Коллективные иски инвесторов в США чрезвычайно редко доходят до суда, однако Маск отказался от мирового соглашения и смог одержать верх в суде. Представитель истцов выразил разочарование решением присяжных.

В августе 2018 года Маск написал твит, что собирается выкупить акции автопроизводителя по цене $420 за бумагу и что "финансирование обеспечено". Сделка в итоге не состоялась.

Судья в Колумбии применил ChatGPT для вынесения приговора

Судья в Колумбии использовал нейросеть ChatGPT для консультации перед вынесением приговора: само решение принимал судья, а чат-бот ему понадобился только для ускорения процесса, сообщает The Guardian.

Судья Хуан Мануэль Падилья рассматривал дело о страховке для ребёнка, страдающего аутизмом. Падилья пришел к выводу, что все медицинские и транспортные расходы должны покрываться страховкой ребёнка, поскольку его родители не могли себе позволить такие траты.

Рассмотрение дела при помощи нейросети вызвало широкий общественный резонанс. Падилья со своей стороны утверждал, что ChatGPT фактически оказывает услуги секретаря и делает это "организованно, просто и структурировано".