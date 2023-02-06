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Эр-Рияд предупредил о дефиците нефти из-за санкций против нефтедобывающих стран

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Санкции против стран-производителей нефти приведут только к ее дефициту в период роста спроса, заявил на конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Об этом сообщает Bloomberg.

"Все эти санкции, эмбарго, всё это сводится к одному и только одному: недостатку поставок энергоресурсов всех видов, когда они больше всего нужны. Это вызывает у меня беспокойство", - считает министр.

Он отметил, что королевство будет с осторожностью принимать решения касательно добычи нефти, несмотря на прогнозы аналитиков о возможном росте цены Brent выше $100 за баррель в 2023 году ввиду увеличения спроса. "Я поверю в это, когда увижу, и лишь затем приму меры", - сказал министр.

"Если бы люди доверяли нам тогда, мы бы не испытали тех рисков, которые имели место", - отметил он, имея в виду скачок цен после того, как ОПЕК+ в октябре решила сократить добычу нефти на 2 млн б/с.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель для дизельного топлива и бензинов, $45за баррель - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Саудовская Аравия Минэнерго Абдулазиз бен Сальман Brent ОПЕК G7 Евросоюз
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