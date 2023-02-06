Путин разрешил "СИБУРу" выкупить долю Solvin в СП "РусВинил"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "СИБУР" получил разрешение на выкуп 50%-ной доли в уставном капитале ООО "РусВинил" (Кстово) у компании Solvin Holding Nederland B.V. (подконтрольна бельгийской Solvay).

Такое распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем отмечается, что для совершения этой сделки не нужно никаких иных предусмотренных законодательством России разрешений и согласований.

В августе 2022 года Путин подписал указ, запрещающий совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также компаниях по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки.

ООО "РусВинил" - совместное предприятие "СИБУРа" и бельгийской группы Solvay по производству поливинилхлорида и каустической соды. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тысяч тонн суспензионного и 30 тыс. тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды - 225 тысяч тонн в год.