Сменился гендиректор СП "СИБУРа" и Solvay - завода "РусВинил"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "РусВинил" (Кстово, Нижегородская область, СП "СИБУРа" и Solvay) с 1 декабря назначен Марк Лааль, сообщила пресс-служба пресс-релизе предприятия.

Гюнтер Надольны, который руководил заводом последние 10 лет, завершил свою профессиональную карьеру.

Марк Андрэ Лааль родился 20 августа 1960 года во Франции. Он окончил государственный политехнический институт в Гренобле со степенью магистра в инженерной механике, учился по программе менеджмента и финансов в бизнес-школе INSEAD и Массачусетском технологическом университете (MIT). Лааль имеет опыт эксплуатации химических и нефтехимических предприятий в разных странах, от реализации проектов с нуля до ввода в эксплуатацию промышленных объектов.

С 2009 по 2014 год Лааль занимал пост директора по производству и заместителя генерального директора ООО "РусВинил", занимался строительством и пуско-наладкой предприятия. Затем в 2015-2016 годы работал на позиции директора по операционной деятельности на предприятиях Solvay Indupa в Бразилии и Аргентине.

Последние несколько лет он работал в компании Solvay Silica, где руководил операционной деятельностью всех заводов.

Надольны посвятил 38 лет работе в химической отрасли, прошел карьерный путь от инженера-технолога до позиций генерального директора в компаниях, входящих в группу Solvay в Германии, Италии, Южной Корее, Мексике, Таиланде. Под его руководством был построен и введен в эксплуатацию комплекс по производству поливинилхлорида и каустической соды "РусВинил".

ООО "РусВинил" - совместное предприятие "СИБУРа" и бельгийской группы Solvay по производству поливинилхлорида и каустической соды. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тысяч тонн суспензионного и 30 тыс. тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды составляет 225 тысяч тонн в год.