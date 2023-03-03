Solvay согласовала продажу 50% СП "РусВинил" "СИБУРу" за 430 млн евро

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Solvay согласовала окончательные условия продажи своей 50-процентной доли в совместном предприятии "РусВинил" партнеру по СП - компании "СИБУР".

В "СИБУРе" "Интерфаксу" подтвердили согласование окончательных условий, отказавшись от дополнительных комментариев.

В Solvay сообщили, что соглашение основано на цене покупки 50% акций Solvay в размере около 430 млн евро. По завершении проекта будет признан убыток капитала в размере около 175 млн евро, в основном отражающий накопленные исторические остатки по пересчету валюты.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2023 года.

"Продажа станет еще одной важной вехой в преобразовании портфеля Solvay и станет последним шагом в стратегии компании по выходу из своего циклического глобального производства поливинилхлорида (ПВХ)", - отметила компания.

Ранее сообщалось, что "СИБУР" получил разрешение президента РФ Владимира Путина на выкуп 50%-ной доли в уставном капитале ООО "РусВинил" (Кстово, Нижегородская область) у компании Solvin Holding Nederland B.V (подконтрольна бельгийской Solvay).

ООО "РусВинил" - совместное предприятие "СИБУРа" и группы Solvay по производству поливинилхлорида и каустической соды. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тыс. тонн суспензионного и 30 тыс. тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды - 225 тыс. тонн в год.