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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Стоимость возможных запасов зерна в РФ на июль 2023 года оценили почти в 260 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость запасов зерна, которые могут накопиться в РФ к 1 июля 2023 года, оценивается почти в 260 млрд рублей, сообщается в отчете, подготовленном экспертами компании "Яков и партнеры" (создана на базе российских активов консалтинговой фирмы McKinsey & Company).

"По нашим прогнозам, конечные запасы зерна в сезоне 2022/23 (заканчивается 30 июня 2023 года - ИФ) могут составить 26 млн тонн, из которых порядка 17 млн тонн - пшеница. Таким образом, в текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд рублей", - считает один из соавторов отчета Алексей Порошкин, процитированный в пресс-релизе.

По его словам, для того чтобы эта цифра не выросла еще больше, необходимо экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, - более 4 млн тонн.

Как отмечается в отчете, экспортные потоки и прибыль хозяйств могли бы достичь больших объемов в случае снижения экспортных пошлин, однако это может ограничить возможности регулятора по удержанию цен на продукты питания и корма для животных.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы. "По сравнению с прошлым годом она, скорее всего, снизится в 1,6 раза и в три раза - по сравнению с сезоном 2020/21. В дальнейшем сохранение текущих трендов может привести к снижению производства зерновых, в частности пшеницы, на 13-19% уже в сезоне 2023/24", - говорится в отчете.

В качестве другой значимой проблемы аграрии, опрошенные экспертами, назвали доступность качественного семенного фонда. Так, главы ряда компаний отметили, что "до сих пор не видели высокопродуктивной пшеницы и ячменя российских сортов". Найти приемлемые альтернативы можно далеко не по всем сельхозкультурам, в частности, по подсолнечнику, посевы которого некоторые из опрошенных будут вынуждены сокращать.

Ключевой же проблемой нового сезона опрошенные аграрии назвали закупку и обслуживание самоходно техники. На неудовлетворительную обеспеченность, например, тракторами указали 34% опрошенных, на проблемы с комбайнами - 25%, с прицепным оборудованием - 11%.

"Практически весь спектр техники, необходимой для работы в поле, требует ускоренных процессов локализации - от целых агрегатов до отдельных узлов, комплектующих. В целом было бы целесообразным создать единую аналитическую платформу, позволяющую мониторить ситуацию с запасами, агротехникой и семенами и балансировать усилия отдельных компаний в масштабе страны. Другой поддерживающей мерой могло бы стать наращивание объемов госзакупок готовой продукции", - заключает Порошкин.

Всего в исследовании приняли участие аграрии из 96 компаний с земельным банком от 20 тысяч до 120 тысяч га.

Россия Яков и партнеры
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