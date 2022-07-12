Экс-мэр Владивостока осужден по второму делу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, ранее осужденного по делу о коррупции к 15 годам колонии строгого режима, к лишению свободы сроком на 5 лет, сообщила прокуратура Приморского края.

"Ленинский районный суд Владивостока постановил обвинительный приговор в отношении бывшего главы г. Владивостока Игоря Пушкарева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело касается нарушений при организации пассажирских перевозок.

"Окончательное наказание по совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы назначено судом в виде лишения свободы сроком на 15 лет 3 месяца, со штрафом в 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд установил, что с 2009 по 2017 годы Пушкарев ограничил коммерческую деятельность занимающихся пассажирскими перевозками компаний, предоставив преимущество заниматься перевозками во Владивостоке муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества транспорта.

"После чего с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа, был пополнен муниципальный автопарк, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась организация, подконтрольная близким родственникам Пушкарева", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб, причиненный муниципальному образованию в результате преступления в размере более 33 млн рублей, фигурант возместил в ходе предварительного расследования.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также взыскании 75 млн рублей сумм, полученных в качестве взятки.

Ранее Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, бывшему руководителю МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову, шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей, незаконно полученных в 2008-2016 годах по муниципальным контрактам.