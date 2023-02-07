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"АвтоВАЗ" приобрел у НАМИ 99% долей бывшего завода Nissan в Петербурге за 1 евро

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 99% долей бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") у подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", которому японский концерн передал свои активы, уходя из России.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", соответствующие документы во вторник подписали президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. Ранее сделка получила одобрение со стороны правительства РФ.

Согласно договоренностям, "АвтоВАЗ" приобрел 99% долей в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" за 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Оставшийся 1% сохранит за собой НАМИ.

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Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для Nissan по обратному выкупу своих бывших активов в РФ в течение 6 лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и одобрения такого решения со стороны российских властей.

"Основным направлением нашей совместной работы на сегодняшний день является максимальное наращивание объемов производства и предложения на российском автомобильном рынке. В ответ на текущие вызовы перед командой "АвтоВАЗа" стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции" - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" курирующего автопром заместителя главы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

Соколов со своей стороны подтвердил анонсированные "АвтоВАЗом" ранее планы по загрузке петербургской площадки с запуском производства во второй половине этого года.

"Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук. В дальнейшем высокие профессиональные компетенции нашей команды могут обеспечить увеличение объемов производства практически до любых значений при наличии спроса на российском рынке. В 2024-2027 годах мы локализуем эти автомобили, где ключевой задачей будет являться максимальное использование возможностей более 30 региональных поставщиков автокомпонентов", - цитирует Соколова пресс-служба автопроизводителя.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 г. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тыс. автомобилей в год.

Nissan в конце октября 2022 г. объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет. Её закрытие произошло в конце ноября. В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).

НАМИ АвтоВАЗ Nissan Минпромторг РФ
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