Власти Петербурга допустили сокращение числа занятых в автопроме в 3-4 раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге после реорганизации всех предприятий автопрома число работников в этом секторе может сократиться в 3-4 раза, сообщил журналистам глава городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

"Максимально на предприятиях автопрома, включая поставщиков, работало 12 тысяч человек. После завершения всех процедур - а они не везде завершены - думаю, что останется где-нибудь 3-4 тысяч человек. Это экспертная оценка", - сказал он.

Все процедуры увольнения с автозаводов до настоящего времени соответствовали российскому законодательству, добавил он, сотрудники получили необходимые выходные пособия.

"Ни в одном случае из этих предприятий автопрома не было такого, чтобы люди вышли на забастовку, предъявили массовые претензии или вообще высказали серьезные публичные претензии. Я этих случаев не видел, не слышал, письменных обращений никаких не было, причем ни в один адрес", - сказал Чернейко.

Проблем с новым трудоустройством также не возникло в связи с достаточно высокой квалификацией работающих в этой отрасли, подчеркнул чиновник.

Большинство иностранных автомобильных брендов из Евросоюза, США, Японии и других стран, признанных российским правительством "недружественными", в феврале-марте 2022 года заявили о прекращении производства в России и поставок на местный рынок.

Из легкового сегмента, в частности, ушли французская Renault, британские JLR (бренды Jaguar и Land Rover) и Bentley, германские Volkswagen (VW, Skoda и Audi), Porsche, BMW и Mercedes-Benz, японские Toyota (Toyota и Lexus), Nissan, Mitsubishi, Mazda и Isuzu, американские General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Ford, а также шведская Volvo, итальянская Lamborghini и другие компании. Грузовой авторынок России покинули бренды "большой семерки", в частности Mercedes-Benz, Iveco, Volvo Trucks, Man и Scania.

Остановка автозаводов затронула Петербург, где размещены мощности бывшего японского автозавода Nissan, японской Toyota и южнокорейского автоконцерна Hyundai.

Остается нерешенной судьба российских активов автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР). В конце декабря "Ведомости" со ссылкой источники сообщили о старте на мощностях завода производства кузова для Hyundai Solaris, которые планируется экспортировать в Казахстан. По сведениям издания, кузова будут направлены на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ату для сборки машин на месте.

В середине декабря 2022 года сообщалось, что "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" приступила к увольнению сотрудников, в марте 2023 компания завершила процесс реорганизации. В октябре прошлого года южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники сообщала, что Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в России из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. ХММР в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Завод выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность - более 200 тыс. автомобилей в год.

Минпромторг в конце сентября 2022 года сообщил, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. В январе 2023 года "Тойота Мотор" завершила процедуру увольнения сотрудников. В штате филиала осталось 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 99% долей бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") у подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", которому японский концерн передал свои активы, уходя из России.

Согласно договоренностям, "АвтоВАЗ" приобрел 99% долей в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" за 1 евро. Оставшийся 1% сохранит за собой НАМИ. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для Nissan по обратному выкупу своих бывших активов в РФ в течение 6 лет. "АвтоВАЗ" во второй половине этого года планирует начать производство автомобилей под брендом Lada на петербургской площадке. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук. Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тыс. автомобилей в год.