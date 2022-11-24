Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ФГУП "НАМИ" стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (автомобильный завод в Санкт-Петербурге).

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Nissan ранее принял решение передать свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") за символическую стоимость в собственность российского ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве.

Отмечалось, что после передачи активов в госсобственность РФ сотрудники российского подразделения Nissan сохранят работу в течение ближайших 12 месяцев.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение – 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность – 100 тыс. автомобилей в год.