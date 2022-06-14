Сбербанк увеличил портфель "зеленых" кредитов до 395 млрд руб. за счет старых проектов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил портфель "зеленых" кредитов на начало июня до 395 млрд рублей в основном за счет финансирования ранее запущенных проектов, новых кредитов пока нет. Об этом сообщила журналистам старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

"К началу июня наш портфель достиг 395 млрд рублей. Это по большей части продолжение финансирования ранее стартовавших проектов. В любом случае рост портфеля - это важно и это хороший прогресс, учитывая нынешние непростые условия. Механизмы работают, кредитование не остановлено", - заявила Завьялова.

"Новых "зеленых" кредитов пока нет, но интерес сохраняется, запросы поступают, рассчитываем, что это временное явление", - добавила она.

Как только ситуация стабилизируется, в том числе с учетом новой ставки ЦБ, процесс, по мнению банка, начнет развиваться, отметила Завьялова.

Она также заявила, что Сбербанк в ближайшее время не планирует выпускать "зеленые" облигации. "Зеленые" облигации в ближайшее время пока не планируем размещать. Пока на паузе по абсолютно понятным причинам. Рассчитываем, что когда ситуация стабилизируется, мы будем понимать, какие у нас планы", - отметила старший вице-президент.

По ее словам, новые "зеленые" проекты могут появиться, когда будут приняты основные стратегические и инфраструктурные решения в экономике.

"Появление новых размещений облигаций пока, видимо, маловероятно, если общая экономическая ситуация не изменится в ближайшие несколько месяцев. С "зеленым" кредитованием ситуация оптимистичнее. Портфель будет расти, но темпы роста, вероятно, будут ниже", - сказала Завьялова.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в первом квартале 2022 года нарастил портфель кредитов в сфере "зеленого" финансирования на 2% – до 306 млрд рублей.

Сбербанк дебютировал с "зелеными" бондами в ноябре 2021 года. Ставка первого купона двухлетних "зеленых" облигаций серии 002P-01 была установлена на уровне 8,8% годовых. Объем размещения увеличен с 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.