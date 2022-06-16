Новак счел климатическую повестку актуальной, но переоцененной в последние годы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Актуальность климатической повестки сохраняется, но в последние годы эта тема была переоценена, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "РБК".

"Я считаю, в долгосрочной перспективе эта тема актуальна, и она никуда не денется, потому что этот запрос – климатическая повестка в целом, экология – это запрос общества, люди ждут в этом направлении движения, все хотят дышать свежим воздухом, пить хорошую чистую воду. При этом сегодня, на мой взгляд, переоценена ситуация несколько", - сказал он.

"Наверное, очень быстрый старт был дан, слишком много появилось в прошлом году, в позапрошлом году требований относительно текущей финансово-экономической деятельности компаний, даже вмешательство иногда в производственную деятельность, например, призывы по поводу того, чтобы (ввести) запрет финансирования в традиционные отрасли, такие как нефтедобыча, газодобыча. Но это нонсенс. К чему это приводит? К тем коллапсам и тому росту цен, который мы видим сегодня на рынке. Наверное, в результате того роста цен, который есть, некоторые немножко охладились в этом плане, в том числе, в первую очередь, компании традиционного энергетического сектора, которые на сегодняшний день несколько медленнее, мне кажется, начали реализовывать те наставления, которые им дают инвестиционные фонды, "зеленые". И это нарастает", - продолжил вице-премьер.

"Мы смотрим аналитику, как многие крупнейшие компании отказываются от этой политики, которая ранее была принята, от требований "зеленых" и инвестиционных фондов, потому что (они - ИФ) наносят ущерб финансово-экономический серьезный компаниям. Ведь, на самом деле, все нужно делать достаточно продуманно, просчитано, с тем чтобы не нарушить и энергетический баланс, и энергетическую безопасность – то, что мы сегодня по сути дела наблюдаем с точки зрения роста цен, они достаточно высокие не только по причине санкционных отношений, но и по причине принятия тех решений, которые были в свое время по "зеленой" повестке: давайте не будем финансировать (добычу и разведку - ИФ), банки должны у себя ограничить кредитование тех проектов, которые не относятся к зеленым или ESG. Посмотрим, как в следующем году будет развиваться ситуация, но на сегодня, на мой взгляд, несколько торможение произошло", - отметил Новак.