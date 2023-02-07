Сбербанк в 2022 году нарастил портфель ESG-кредитов до 1,3 трлн рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году нарастил портфель устойчивого финансирования ("зеленые", адаптационные и ESG-кредиты) до 1,3 трлн рублей, а в 2023 году намерен увеличить его еще на 30% - до 1,7 трлн рублей, сообщила журналистам старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

Показатель 2022 года она назвала большим перевыполнением плана и напомнила, что Сбер в прошлом году планировал нарастить ESG-портфель до 500 млрд рублей.

Завьялова добавила, что во втором полугодии 2022 года появились заявки на "зеленые" кредиты.

Летом 2022 года Завьялова сообщала, что Сбербанк увеличил портфель "зеленых" кредитов на начало июня до 395 млрд рублей в основном за счет финансирования ранее запущенных проектов, новых кредитов на тот момент не было.

"Мы предполагаем нарастить портфель в области ESG-финансирования на 30%, он должен достичь 1,7 трлн рублей (по итогам 2023 года - ИФ)", - подчеркнула Завьялова.