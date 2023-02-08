Производство водки в РФ в январе снизилось на 3,5%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в январе этого года произвели 4,76 млн декалитров (дал) водки, что на 3,5% меньше, чем в январе прошлого года (4,93 млн дал), сообщает Росалкогольрегулирование.

Коньяка произведено 658,2 тыс. дал (на 8% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов – 7,18 млн дал (на 4,6% больше).

Винодельческие предприятия выработали 1,6 млн дал тихих вин, что на 45,9% больше, чем годом ранее. Причем впервые темпы роста превысили этот показатель в секторе шампанских и игристых вин. Их розлив вырос на 35,9%, до 827,5 тыс. дал.

Но активнее всего растет производство ликерных вин. В январе оно составило 69,8 тыс. дал против 36,7 тыс. дал год назад (в 1,9 раза).

Слабоалкогольной продукции было выработано 1,6 млн дал, что на 62,1% больше, чем в январе прошлого года.

Всего производство алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе составило 12 млн дал. Это на 14,1% больше, чем годом ранее (10,5 млн дал).