Equinor увеличила чистую прибыль в 2,3 раза в IV квартале и повысила дивиденды

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая Equinor ASA приняла решение повысить дивиденды и увеличить программу выкупа акций на фоне роста чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года.

Equinor получила чистую прибыль в октябре-декабре в размере $7,9 млрд против $3,37 млрд за аналогичный период 2021 года (рост в 2,3 раза). Скорректированная прибыль составила $15,06 млрд против $14,99 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные самой компанией, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $14,41 млрд, тогда как консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предусматривал чистую прибыль в размере $4,31 млрд.

Выручка Equinor увеличилась на 5,3% и достигла $33,84 млрд.

В 2022 году в целом чистая прибыль компании составила $28,7 млрд против $8,6 млрд в 2021 году, скорректированная прибыль подскочила до $74,9 млрд с $33,5 млрд. Показатель свободного денежного потока достиг $23,4 млрд.

Добыча Equinor в четвертом квартале 2022 года составила 2,046 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,158 млн б/с в октябре-декабре 2021 года.

Компания выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 30 центов на акцию против 20 центов за предыдущие кварталы, плюс специальный дивиденд в размере 60 центов на акцию. Также компания объявила об увеличении программы обратного выкупа акций до $6 млрд, $1 млрд из этой суммы будет потрачен в первом квартале 2023 года.

Компания рассчитывает, что ее капитальные затраты в 2023 году составят $10-11 млрд, оценка показателя в 2024-2026 годах повышена до $13 млрд с ожидавшихся ранее $12 млрд в год. Добыча в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3% по сравнению с прошлым годом.

Акции Equinor в начале торгов в среду подорожали на 6,7%. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла примерно на 22,7%.