Equinor завершила выход из Харьягинского СРП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что полный выход из Харьягинского СРП в России завершен.

В рамках выхода из Харьяги компания в соответствии с применимыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные за эти годы.

В результате Equinor больше не имеет проектов в России.

Объем добычи Харьягинского СРП (разрабатывается на основе соглашений о разделе продукции) по итогам 2021 года составил 1,56 млн тонн нефти. Оператором месторождения является "Зарубежнефть – добыча Харьяга". До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies составляла 20%, Equinor – 30%, "Ненецкой нефтяной компании" – 10%.