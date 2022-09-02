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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Equinor завершила выход из Харьягинского СРП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что полный выход из Харьягинского СРП в России завершен.

В рамках выхода из Харьяги компания в соответствии с применимыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные за эти годы.

В результате Equinor больше не имеет проектов в России.

Объем добычи Харьягинского СРП (разрабатывается на основе соглашений о разделе продукции) по итогам 2021 года составил 1,56 млн тонн нефти. Оператором месторождения является "Зарубежнефть – добыча Харьяга". До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies составляла 20%, Equinor – 30%, "Ненецкой нефтяной компании" – 10%.

Equinor Норвегия РФ
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