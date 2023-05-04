Equinor увеличила квартальную чистую прибыль при сокращении выручки на 19%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года норвежская Equinor ASA зафиксировала рост чистой прибыли, что стало неожиданностью для аналитиков, и отчиталась о снижении выручки.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $4,96 млрд против $4,71 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали снижения показателя до $3,06 млрд.

Скорректированная прибыль сократилась до $11,97 млрд с $17,87 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предполагал показатель на уровне $11,21 млрд.

Выручка Equinor в минувшем квартале снизилась на 19% и составила $29,21 млрд.

Добыча Equinor в первом квартале повысилась до 2,13 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,106 млн б/с годом ранее.

Компания подтвердила свой прогноз, предполагающий капитальные затраты на уровне порядка $10-11 млрд в 2023 году и около $13 млрд в год - в 2024-2026 годах. Equinor ожидает, что добыча в текущем году будет на 3% выше по сравнению с прошлым.

Equinor сохранила размер квартальных дивидендных выплат на уровне $0,3 на акцию и объявила о внеочередных дивидендах в размере $0,6 на акцию. Компания ожидает выплатить акционерам около $17 млрд в текущем году через дивиденды и выкуп собственных акций.

С начала года капитализация Equinor снизилась на 14,1% и составляет 940 млрд норвежских крон ($88 млрд).