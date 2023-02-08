Аналитики ЕАБР ждут роста ВВП Белоруссии после снижения на 3-5% в I квартале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в первом квартале 2023 года может снизиться на 3-5%, но со второго квартала ожидается восстановительный рост белорусской экономики на фоне ее адаптации к изменившимся условиям функционирования, считают эксперты Евразийского банка развития. Об этом говорится в макрообзоре на сайте ЕАБР.

По расчетам экспертов, в IV квартале 2022 года темпы снижения ВВП Белоруссии замедлились - до 4,7% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года после снижения на 5,4% кварталом ранее. "Уменьшение масштаба экономического спада указывает на продолжающийся процесс адаптации белорусской экономики к изменившимся условиям функционирования", - говорится в докладе.

Основной вклад в размере 0,9 проц. пункта в улучшение динамики ВВП в октябре-декабре минувшего года внесла обрабатывающая промышленность: темп сокращения ее добавленной стоимости уменьшился до 4% с 8,8% в третьем квартале. "Это стало результатом переориентации торговых потоков на Россию, другие страны ЕАЭС и еще ряд государств, а также следствием эффектов смягчения денежно-кредитных условий", - поясняют эксперты.

Кроме того, позитивное влияние на динамику ВВП оказал рост в сельском хозяйстве в четвертом квартале на 5,6%, а также уменьшение с 12,3% до 9,4% спада в строительстве. По данным ЕАБР, сдерживали динамику торговля (снижение на 16,7%), транспортная сфера (снижение на 17,5%) и оказание услуг в области информации и связи (снижение на 11%).

В макрообзоре подтвержден базовый прогноз по инфляции в Белоруссии в 2023 году на уровне 8%, что соответствует целевому прогнозу властей республики.

"В начале текущего года годовая инфляция продолжит снижаться в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому. В весенние месяцы ожидается резкое понижение годовой инфляции под воздействием обозначенных факторов, а летом ее уровень может временно опуститься ниже 4% (в годовом выражении). Вместе с тем к концу года рост цен с высокой вероятностью ускорится из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования", - считают в ЕАБР.

Ожидается, что на фоне замедления инфляции Нацбанк республики продолжит снижение ставки рефинансирования, которая уже была снижена с 23 января на 0,5 п.п. - до 11,5% годовых. "Вполне вероятно, что в случае отсутствия новых существенных шоков процентные ставки кредитно-депозитного рынка в текущем году будут оставаться низкими, а Нацбанк продолжит снижать ставку рефинансирования до 10% или даже ниже", - говорится в докладе.

По данным Белстата, ВВП республики в 2022 году снизился на 4,7% после роста на 2,3% в 2021 году. На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с ростом ВВП на 3,8%. ЕАБР ожидает роста белорусской экономики в текущем году на 0,3%, Всемирный банк - снижения на 2,3%, по оценке МВФ, экономика Белоруссии в ближайшие два года может перейти в фазу восстановительного роста, он не превысит 1%.

Инфляция в стране в 2022 году обновила шестилетний максимум и составила 12,8%. Целевой прогноз правительства на 2023 год - 7-8%.