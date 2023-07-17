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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Белстат оценил рост ВВП Белоруссии в I полугодии в 2%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Белоруссии в январе-июне 2023 года составил 97,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в январе-июне 2022 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

По итогам января-мая динамика ВВП Белоруссии перешла в положительную плоскость - рост составил 0,9% после снижения в январе-апреле на 0,6%, по итогам первого квартала - на 2,1%, января-февраля - 3,6%, в январе - 5%.

На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с ростом ВВП на 3,8%.

ЕАБР ожидает роста белорусской экономики в 2023 году на 2,2%, Всемирный банк - на 0,6%, МВФ - на 0,7%, ЕБРР прогнозирует снижение на 1%.

В 2022 году ВВП страны упал на 4,7% после роста на 2,3% в 2021 году.

Официальный курс на 17 июля - 3,0094 белорусских рубля/$1.

Белстат Всемирный банк ЕАБР МВФ ЕБРР Белоруссия
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