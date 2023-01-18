ВВП Белоруссии в 2022 году снизился на 4,7%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объем ВВП Белоруссии 2022 года составил 191,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% меньше, чем в 2021 году, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Темпы снижения ВВП в течение четырех последних месяцев года стабилизировались на уровне 4,7% после того, как с августа рецессия в экономике страны стала замедляться. Наибольшего снижения ВВП достиг по итогам января-июля - тогда показатель сократился на 5,2%. Динамика ВВП Белоруссии перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в 2022 году равнялся 113,6%.

Правительство республики в августе заявляло, что при оптимистичном сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в 2022 году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

24 декабря премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что ВВП страны в 2022 году снизится на 4%.

МВФ ожидал сокращения ВВП Белоруссии в 2022 году на 7%, Всемирный банк - на 6,2%, ЕБРР - на 4%, ЕАБР - на 4,6%.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с ростом ВВП на 3,8%.

Официальный курс на 18 января - 2,632 бел. рубля за доллар.