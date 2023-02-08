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Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах

Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance вводит запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, говорится в сообщении компании, при этом причины решения не уточняются.

"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах по состоянию на 8 февраля", - сказал представитель Binance, слова которого приводит CNBC.

При этом он добавил, что компания работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить эти операции.

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В сообщении Binance US, опубликованном в твиттере, говорится, что решение о приостановке операций ее не затронуло. Таким образом, оно касается только пользователей за пределами США, которые переводят доллары на банковские счета или выводят их оттуда.

Объявление Binance спровоцировало резкий рост оттока денежных средств с криптовалютных кошельков биржи, согласно данным Arkham Intelligence.

Чистый отток денежных средств с площадки превысил $172 млн за день, следует из данных DefiLlama. Для сравнения: объем криптовалютных активов компании составляет $42,2 млрд, поэтому отток является незначительным, отмечает Arkham.

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