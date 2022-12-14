Инвесторы вывели из Binance $1 млрд за один день на фоне тревог на криптовалютном рынке

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Инвесторы вывели более $1 млрд из крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance на фоне потери доверия к цифровым токенам и опасений, что США инициируют расследование в отношении компании на фоне коллапса другой криптовалютной биржи - FTX - и ареста ее главы, пишет Financial Times.

По словам главного исполнительного директора Binance Чанпэна Чжао, чистый отток инвестиций во вторник составил $1,4 млрд.

При этом за семь дней показатель превысил $3,6 млрд, согласно анализу, проведенному исследовательской компанией Nansen.

Отток капитала говорит о нервозности на криптовалютных рынках, начавшейся в связи с коллапсом биржи FTX, одной из крупнейших в отрасли. Ее основателю, Сэму Банкману-Фриду, во вторник были предъявлены обвинения в мошенничестве в США.

По данным Nansen, отток капитала стал крупнейшим с июня, когда рынок цифровых активов столкнулся с беспрецедентным обвалом, в результате которого популярные токены упали в цене.

Между тем глава Binance сказал, что криптовалютная биржа продолжает работать в привычном ритме. "В одни дни мы сталкиваемся с чистыми оттоками, в другие - с чистыми вкладами", - написал он в твиттере.

Binance сообщила, что в ее распоряжении находятся активы на сумму более $60 млрд, что достаточно для компенсирования оттоков. Между тем компания не раскрывает размер своих долговых обязательств, что усложняет процесс оценки ее финансовой устойчивости, отмечает FT.

Инвесторы вывели рекордное количество биткойнов с криптовалютных бирж за прошедший месяц на фоне опасений по поводу сохранности своих активов.

FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.