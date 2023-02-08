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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Что произошло за день: среда, 8 февраля

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11,2 тысячи, гособвинение просит 23 года колонии для Фургала, Лондон ввел новые антироссийские санкции

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11,2 тыс. человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что погибли 8 574 человека, число пострадавших достигает 49 133, разрушено 6 444 здания.

- Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии строгого режима по делу об убийствах, для еще троих фигурантов дела - от десяти с половиной до 22 лет колонии. Приговор будет оглашен 10 февраля.

- Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос из прибыли за 2022 год. Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок. В Минфине считают, что разовый взнос в бюджет должны сделать те крупные компании, которые в 2021-2022 гг. получили конъюнктурные сверхдоходы.

- Лондон ввел санкции против восьми бизнесменов из РФ и шести компаний. В числе попавших под санкции - уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и его сын Павел, владельцы Regnum и компании "Аэростат" Сергей Руднов и Виктор Мячин, основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

- Восемь человек погибли при обрушении части дома в Тульской области. В числе жертв происшествия - один ребенок. Разбор завалов завершен.

- Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах. Решение касается только пользователей за пределами США, которые переводят доллары на банковские счета или выводят их оттуда.

- Нидерланды приостановят расследование по делу о крушении MH17, так как следственная группа на данном этапе не видит дополнительных возможностей для работы. Она может возобновиться, если поступит новая информация.

- Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Лией Ахеджаковой. О причинах не сообщается.

- Артем Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с "Локомотивом". Оба игрока перешли в столичный клуб на правах свободного агента.

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